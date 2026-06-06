مصرع وإصابة طفـ.لين فى حادث تصادم دراجة نارية ببنها

لقي صغير مصرعه وأصيب آخر، إثر حادث اصطدام دراجة نارية بـ 3 صغار في منطقة عزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، فيما نجا الصغير الثالث دون إصابات، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفيات المختصة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بعدد من الصغار في منطقة عزبة الزراعة بمدينة بنها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام دراجة نارية بـ3 صغار، ما أسفر عن وفاة أحدهم في الحال وإصابة صغير آخر بإصابات متفرقة، بينما لم يتعرض الصغير الثالث لأي إصابات.

وجرى نقل جثمان الصغير المتوفى إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.