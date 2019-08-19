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اقتصاد

اخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين.. أداء متباين للمؤشرات بختام التعاملات

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:09 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع ، وسط تراجع مؤشر الأسهم القيادية منفردا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المثرية بنسبة 0.68% مسجلا مستوى 14302.35 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.62% مسجلا 546.18 نقطة.

وانخفض مؤشر إيجي إكس 100 الذي يصم أسهم المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 بالإضافة إلى أسهم المؤشر الثانوي ايجي اكس 70 بنسبة 0.15% مسجلا مستوى 1430.04 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة اليوم الاثنين حوالي 881,4 مليون جنيه من خلال كمية تداول بلغت 303,5 مليون سهم بتنفيذ 23,568 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بقيمة 286,9 مليون جنيه و23.9 مليون جنيه على التوالي.. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 310 ملايين جنيه.

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