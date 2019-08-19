أنهى إجراءات التعاقد.. ميتشو يصل إلى نادي الزمالك

وصل منذ قليل الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلي مقر القلعة البيضاء.



وكان في استقبال ميتشو، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك فى مكتبه و المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وعلاء مقلد و شريف الفأر عضوي مجلس الإدارة وأحمد مرتضى نجل رئيس النادي.



وأنهى المدرب الصربي ميتشو إجراءات توقيعه على عقود تدريبه للفريق الأبيض، ليصبح مديرًا فنيًا للفريق الأبيض بشكل رسمي.