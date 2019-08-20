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مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:50 ص
صدى البلد
أحمد شريف
"سهر" فتاة كانت تحلم بالزواج كأي سيدة في عمرها وحققت هذا الحلم وهي ابنة الـ 19 عام، لتنجب ابنتها بعد زواجها ولكن يشاء القدر ان تراها ليوم واحد منذ ولادتها، لكون الأم ترقد في المستشفى نتيجة خطأ طبي خلال ولدتها بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة فيصل.

مأساة سهر بدأت حسب رواية رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حين ذهبت إلى أحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة فيصل بالجيزة، لوضع طفلتها بعد تأخرها في غرفة العمليات بحجة أنها تقوم بتصرفات غير ارادية بسبب البنج بحسب ادعاء الممرضات، لكن الحقيقة أن الطبيب ارتكب خطأ طبيا اثر على سهر أثناء الولادة

واكتشفت أسرة الشابة فيما بعد ان ابنتها أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية ما اصاب الطبيب بحالة من الارتباك واغلق جرح "سهر" بشكل سريع، تاركًا المشيمة، والكارثة الاكبر هي ان طبيب التخدير منحها جرعة بنج زائدة أثرت بشكل سلبي على وظائف الكبد والكلى التي توقفت منذ 15 يوم، لتضطر الشابة إلى غسل كليتها نتيجة الخطأ الطبيب خلال توليدها، وفقًا لرواية رواد التواصل فيما ادى ترك المشيمة إلى تسمم في الدم، وتحتاج إلى تنظيفة بأقصى سرعة بالرغم من خطورة تلك العملية.

وناشد رواد التواصل مستخدمي الفيسبوك بإرشاد أسرة الشابة سهر لطبيب حالات حرجة واستشاري أمراض نسا وتوليد ومحامي ليقاضي الطبيب المتسبب في هالة الأم الشابة.

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