ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البفتيك

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:11 م
طريقة عمل البفيتك
طريقة عمل البفيتك
اسماء محمد
يعد البفتيك من أكثر الاكلات الموفرة حيث بكمية قليلة من اللحم يمكنك عمل اكلة سريعة لذيذة تكفى لعدد كبير من الافراد .

نقدم لكم طريقة عمل البفتيك بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سي بى سى سفرة.

مدة تحضير البفتيك : 30 دقيقة
عدد الافراد : 11
مقادير البفتيك

كيلو لحم بفتيك
بصل شرائح
ثوم شرائح
ثوم بودرة
بصل بودرة
عصير ليمون
نشا
زيت
ملح
فلفل اسود
بابريكا
زعتر
كمون
جبنة مبشورة
بيض
دقيق
بقسماط
بطاطس محمرة للتقديم

طريقة عمل بفتيك
* شوحى البصل مع الثوم شرائح فى طاسة ساخنه مع زعتر و ملح وفلفل حتى يصفر قليلا
* ارفعي الخليط فى الكبة و يضاف اليه كمون وتوابل وامزجيها جيدا .
* أضيفي الجبنة المبشورة مع الخليط و تقلب جيدا ثم اخلطي الثوم والبصل البودرة مع ملح وفلفل و بابريكا وقرفة و بهارات القليل من النشا.
* تبلي اللحم من الجانبين بالتوابل مع رشة دقيق وضعي به خليط البصل المعد مسبقا و يلف رول ثم يغمس فى دقيق و بيض والبقسماط المطحون .
* حمرى رول البفتيك فى زيت ثم يرفع فى الفرن ليكمل تسويه ثم يوضع فى طبق التقديم .

ترشيحاتنا

الإنتاج الحربى يرفض ضم باسم مرسى بشروط الزمالك

رسومات على الوجه وفستان أبيض قصير.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور لها

محمد صلاح يكشف سر دعمه لـ عمرو وردة

تعليق صادم من رضوى الشربينى على قرار اعتزال إليسا

حسام حسن يتصدر استطلاع رأي جماهير الأهلي حول المدير الفني الجديد.. فيديو

أحدث وأفضل 5 هواتف اندرويد ممكن تشتريها بأقل من 5000 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسم المسرحي المصري.. ندوة فى المهرجان القومى للمسرح

علاج وجع الثدى بعد الفطام .. 11 حيلة تخلصك من الألم نهائيا

تعالى شوف خير بلدنا.. مزارعو قلين يستوقفون موكب محافظ كفر الشيخ.. صور