

كيلو لحم بفتيك

بصل شرائح

ثوم شرائح

ثوم بودرة

بصل بودرة

عصير ليمون

نشا

زيت

ملح

فلفل اسود

بابريكا

زعتر

كمون

جبنة مبشورة

بيض

دقيق

بقسماط

بطاطس محمرة للتقديم



طريقة عمل بفتيك

* شوحى البصل مع الثوم شرائح فى طاسة ساخنه مع زعتر و ملح وفلفل حتى يصفر قليلا

* ارفعي الخليط فى الكبة و يضاف اليه كمون وتوابل وامزجيها جيدا .

* أضيفي الجبنة المبشورة مع الخليط و تقلب جيدا ثم اخلطي الثوم والبصل البودرة مع ملح وفلفل و بابريكا وقرفة و بهارات القليل من النشا.

* تبلي اللحم من الجانبين بالتوابل مع رشة دقيق وضعي به خليط البصل المعد مسبقا و يلف رول ثم يغمس فى دقيق و بيض والبقسماط المطحون .

* حمرى رول البفتيك فى زيت ثم يرفع فى الفرن ليكمل تسويه ثم يوضع فى طبق التقديم .



يعد البفتيك من أكثر الاكلات الموفرة حيث بكمية قليلة من اللحم يمكنك عمل اكلة سريعة لذيذة تكفى لعدد كبير من الافراد .نقدم لكم طريقة عمل البفتيك بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سي بى سى سفرة.مدة تحضير البفتيك : 30 دقيقةعدد الافراد : 11مقادير البفتيك