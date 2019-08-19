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أخبار العالم

الخارجية الروسية تؤكد استعداد موسكو لتطوير التعاون العسكري مع باكستان

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:03 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
ا ش ا
أكدت الخارجية الروسية اليوم الاثنين استعداد روسيا وباكستان لتطوير التعاون الثنائي ولا سيما العسكري.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "وفدي روسيا وباكستان قيّما إيجابًا تطوير علاقات المنفعة المتبادلة في المجال العسكري، وأكدا من جديد الرغبة في استخدام الإمكانات المتراكمة لتعزيز التعاون العسكري بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن التعاون العسكري بين روسيا وباكستان يتطور بشكل ديناميكي، وهناك برنامج مكثف للأعمال المشتركة يخطط لتنفيذها في العام الحالي.

وعُقد في موسكو اليوم الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العسكرية الروسية-الباكستانية لشؤون الدفاع والأمن برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين و رئيس الوفد الباكستاني، النائب الأول لوزير الدفاع، الفريق إكرام الحق.

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