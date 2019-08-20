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فن

شاهد.. مصطفى قمر يروج لـ فيديو كليب نفس السيناريو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:58 ص
المطرب مصطفى قمر
المطرب مصطفى قمر
شروق حمدى
نشر المطرب مصطفى قمر عبر حسابه على إنستجرام، فيديو ترويجي لأغنية "نفس السيناريو"، من ألبوم ضحكت ليا، و المقرر طرحها قريبا عبر حسابه الشخصى لموقع الفيديوهات "يوتيوب"

وعلَّق مصطفى قمر على الفيديو: "قريبا على قناتي الرسمية على يوتيوب".

و تفاعل محبى مصطفى قمر مع الفيديو معلقين : "الله عليك فكرتنى باغنية اغلى الحبايب" ، "رجعتنا لاحلى ايام" و"ألبوم تحفة يليق برجوعك"، و"هو ده مصطفى قمر".

أغنية "نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقي.

ويشار إلى أن الفنان مصطفى قمر، طرح ألبومه الجديد "ضحكت ليا" بشكل كامل، منذ يومين.

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