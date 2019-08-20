شاهد.. أبطال منتخب اليد يرفعون كأس العالم أمام مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، قادمين من مقدونيا بعد حصولهم على كأس العالم للشباب، للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد المصرية، وسط احتفالات حاشدة أمام صالة المطار.



وحرص وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من ممثلي الوزارة، على استقبال بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، في مطار القاهرة وسط استعدادات وتكثيف أمني من قبل قوات أمن المطار لتأمين احتفالات الجماهير ووصول اللاعبين.



وحصد المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32 - 28 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى نهائى البطولة.



وتأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدور قبل النهائي، فيما فاز الفراعنة على أيسلندا فى دور الـ 8 من منافسات كأس العالم قبل الانتصار على سلوفينيا فى دور الـ16.



ونجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28.



وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25، يوم الجمعة، وتبعه فوز آخر على كندا 47 /20.