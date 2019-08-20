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حوادث

خليك فى حالك أحسن .. تعرف على عقوبة التدخل في شئون الغير

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:03 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
محمد العيسوى
يتعرض الكثيرون فى مجتمعنا يوميا إلى بعض الأمور التي تسبب أذى نفسي ومعنوي وأوقات كثيره تسبب أذى مادي، وخاصة في ظل التطور التكنولوجي ويرجع ذلك للتدخل غير المقبول في خصوصياتنا.

وقال محمد التهامى المحامى والخبير القانونى إن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقضى بـ "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع وأى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري".

وأضاف التهامى أن إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات "دون موافقته"، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك "خصوصية" أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

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