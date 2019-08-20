الجرأة حلوة مفيش كلام.. فتاة تثير ركاب المترو بجلسة تصوير.. فيديو

أصبح السيلفي الآن هو الصيحة التي يتبعها المجتمع، وكلما كانت الصور أغرب وبطريقة مريبة حازت على إعجابات أكثر وأكثر على "فيس بوك" أو "إنستجرام".



وبحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فهناك فتاة جريئة قامت بجلسة تصوير أثناء وجودها في المترو، وأثارت دهشة الموجودين في العربة التي كانت فيها.



وقامت إحدى الفتيات بعمل جلسة تصوير عن طريق الكاميرا الأمامية في الهاتف، أثناء ركوبها إحدى عربات المترو في الولايات المتحدة، وقام أحد الركاب بالتقاط فيديو لها أثناء قيامها بجلسة التصوير.



جدير بالذكر أنها كانت تتمتع بثقة بالنفس كبيرة للغاية، حيث إنها لم تلتفت إلى الركاب الآخرين في المترو، واستكملت جلسة التصوير ببراعة وأذهلت الحضور.



