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تعليم

25 أغسطس بدء توقيع الكشف الطبي لطلاب جامعة بني سويف

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:00 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن موعد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2019/2020، والتي تبدأ اعتبارا من 25 أغسطس الجاري، موضحًا أنه تم وضع جدول زمني لجميع كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم تعميم تحليل فيروس C لجميع الطلاب المتقدمين بالمركز الطبي للجامعة، كما وجه بتوفير جميع سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم، مع مراعاة الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب وتقسيمهم على مجموعات للكشف الطبي وفقا للحروف الأبجدية.

من جانبها، أعلنت الإدارة الطبية بالجامعة عن الجدول الزمني لجميع الكليات، حيث يبدأ الكشف الطبي ابتداء من يوم 25 -29 أغسطس الجاري لكليات الطب البشري والبيطري، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والهندسة والعلاج الطبيعي.

وفى الفترة من 1- 5 سبتمبر المقبل لكليات الحاسبات، والعلوم، وعلوم الأرض والحقوق، وفى الفترة ما بين 8-12 سبتمبر لكليات الاقتصاد والإعلام والألسن وعلوم الملاحة والتجارة.

وفى الفترة من 15-19 سبتمبر لكليات التربية ورياض الأطفال والفنون التطبيقية، وفى الفترة من 22-26 سبتمبر لكليات الآداب والسياحة وعلوم ذوي الاحتياجات والتعليم الصناعي والزراعة والخدمة الاجتماعية، بينما تم تخصيص الفترة ما بين 7-10 أكتوبر للمتخلفين عن الموعد.

وناشدت الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية أو شهادة الميلاد الممكنة، بالإضافة لصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، فضلا عن استمارة الكشف، وعلى الطلاب الذين قاموا بعمل تحليل فيروس "C" ضمن حملة 100 مليون صحة إحضار الكارت الدال على ذلك.

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