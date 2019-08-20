رئيس البترول الكورية: نستهدف زيادة حجم استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس مؤسسة البترول الكورية سونجو يون والوفد المرافق المالكة لشركة دانا بتروليوم، حيث تم استعراض مجالات عمل الشركة فى المناطق التى تعمل بها فى مصر فى خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وكذلك أنشطتها فى منطقة بحر الشمال.



وقال رئيس مؤسسة البترول الكورية، خلال اللقاء، إن حجم إنتاجها من الزيت الخام بلغ حاليًا بلغ نحو 12 ألف برميل يوميًا، وإن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة فى ظل الاحتمالات الجيدة وحوافز الاستثمار والمناخ الجاذب للاستثمارات فى مصر، ونمو العلاقات الثنائية بين البلدين وفى ضوء النتائج الإيجابية التى شهدها قطاع البترول فى مختلف أنشطته خلال السنوات الأخيرة.



وأكد وزير البترول والثروة المعدنية العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية التى تدعم نطاق أعمالها داخل مصر.



وقال سونجو يون إن خطة العمل تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام من تراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها من قبل بما يسهم فى فتح آفاق جديدة وزيادة مستويات الإنتاج، مؤكدًا الرغبة فى الدخول فى المزايدات الجديدة التى سيطرحها قطاع البترول فى الفترة القادمة.



حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

