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تعليم

التعليم: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة سارت بشكل جيد ومنضبط اليوم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:08 م
امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
ياســـمين بدوي
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في رابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019، امتحان مادة الأحياء "شعبة علمي علوم" بإجمالي عدد 5095 طالب/ طالبة، وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) "شعبة علمي رياضيات" بإجمالي عدد 3558 طالب/طالبة، وامتحان مادة الجغرافيا "شعبة الأدبي" بإجمالي عدد 3907 طالب/طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 1 طالب، وفى مادة علم الاجتماع بإجمالي عدد 1 طالب.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 4 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك برصد حالة في امتحان مادة الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) بمحافظة البحيرة "إدارة المحمودية التعليمية"، و3 حالات في امتحان مادة الجغرافيا منها حالتين بمحافظة الشرقية "إدارة منيا القمح التعليمية، وإدارة غرب الزقازيق التعليمية"، وحالة بمحافظة البحيرة "إدارة إيتاي البارود التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 21/8/2019 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 3558 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي عدد 7092 طالب/ طالبة.

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 1 طالب.

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