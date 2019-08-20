ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة طريفة.. تعرف على أصل كلمة الو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:49 م
صدى البلد
أحمد شريف
"هلو"، أو "ألو" هي الكلمة التي تعبر إلى ذهنك حين ترفع سماعات هاتفك المنزلي أو المحمول، وبالرغم من نطق هذه الكلمة بشكل دائم على السنة موطني العالم بأكمله، إلا أنهم لا يعرفون المعنى الأصلي والحقيقة لتلك الكلمة المتداولة.

وسلطت صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على مؤلف هذا الرد وهو "توماس ألفا إديسون"، حيث أتت هذه الكلمة من المخيلة الخصبة لتوماس وهو مختبر الأبحاث في بلدة مينلو بارك، بولاية نيوجرسي الامريكية، خلال إيجاده مقطعا صوتيا لحل واحدة من أزمات أدب الرد على المحادثات التليفونية.

دفع غموض الكلمة المتداولة "ألن كوينيجسبيرج أستاذ "الكلاسيكية في كلية بروكلين" الشغوف بالتسجيلات الصوتية التاريخية، لإجراء بحث شاق قبل 5 سنوات، والذي قاده أخيرًا إلى أرشيف شركة الهاتف الأمريكية والتلغراف في مانهاتن، ليجد رسالة غير منشورة لتوماس يرجع تاريخها إلى عام 1877 وهو موجه إلى ديفيد، رئيس المنطقة المركزية وشركة الطباعة تلغراف في بيتسبرج، حيث كان يستعد ديفيد لتقديم الهاتف إلى تلك المدينة.

وفي ذلك الوقت، تصور إديسون أن الهاتف مخصص لأغراض العمل فقط وكان حينها الهاتف ذات خط مفتوح بين العاملين، وهذا الأمر أثار مشكلة وهي كيف سيرد الطرف الآخر على المتحدث ليعالج ايدسون هذه القضية، عبر رسالته قائلًا: "آلو صديقي ديفيد، لا أعتقد أننا سنحتاج جرسًا للمناداة، إذ إن كلمة هلو يمكن سماعها على بعد 10 إلى 20 قدم من الهاتف، ما رأيك؟".

ليتقبل رئيس المنطقة المركزية وشركة الطباعة تلغراف في بيتسبرج هذه المقترح من إدسون آنذاك، ويتم العمل به وتداوله في إطار المدينة لتصبة هي "هلو" هي الكلمة الأم للرد على محادثات الهاتفية حتى وقتنا هذا.

وكان إديسون اقترح استخدام كلمة "هلو" على ديفيد رئيس شركة التلجراف للإجابة على الهاتف بدلًا من "آهوي، آهوي Ahoy, ahoy" (المستخدمة في السفن) والتي اقترحها ألكسندر جراهام بيل.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تحتوي على مواد بلاستيكية.. أسهل طريقة لكشف الجبنة الرومي المغشوشة

علاج غازات البطن للكبار.. تخلص من الألم والإحراج في نفس الوقت

مكرم محمد أحمد: لا تستر على فاسد..ونبحث عن بديل لـ أحمد سليم

خليك فى حالك أحسن .. تعرف على عقوبة التدخل في شئون الغير

الآثار تعلن ضم حرم صهريج المباهما وسط الإسكندرية للآثار الإسلامية

اهم الاخبار .. اعترافات قاتلة حماها.. كذب لاسارتي .. شوبير يهاجم محمد صلاح .. أول رسالة من إليسا لجمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلخال وفستان قصير.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة فى أحدث ظهور لها

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور