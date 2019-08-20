عروض لسينما الطفل وأنشطة ثقافية متنوعة بقصور أسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم قصر ثقافة اسيوط ورشة تنمية بشرية للطفل وتم عمل جلسه بعنوان (ثق في اصحابك) ناقشوا فيها أهداف الجلسة وتشجيع الثقة بين الأصدقاء ورفع الوعي عن أهمية الصداقة ومن هو الصديق وكيف تنشأ الصداقة ولماذا تنتهي بعض الصداقات.. بجانب تحفيز الأطفال على مناقشة معنى حماية الطفل ومفهوم الثقه ودور الثقة في الصداقة، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة الفنون التشكيلية للفنانة ريتا توفيق التى قدمت بعض مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن بداية العام الدراسي الجديد ضمن فعاليات نادى الطفل الصيفي بالقصر.



قدم بيت ثقافة دير الجنادلة عروض سينما الأطفال حيث استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية، واختتم قصر ثقافة أبوتيج المستوى الأول لورشة الخط العربي وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين والتي قدمتها المدربة ناهد صالح، كما تنفيذ ورشة اللغة الإنجليزية للأطفال بالتعاون مع جمعية الرواد بالقصر، بالإضافة إلى ورشة فنون الموسيقى للطفل والتدريب على بعض الأغاني استعداد لحفل ختام النادي الصيفي، وقدم الشاعر محمد العريان ندوة مكتبية للأطفال بعنوان "الهجرة النبوية الشريفة" والتي شرح فيها ما معني الهجرة وكيف هاجر الرسول الكريم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وكيف كانت أذية المشركين للنبي الكريم.



قدم قصر ثقافة ساحل سليم أنشطة النادي الصيفي من خلال ورشة اكتشاف المواهب الشابة المتميزة في لقاء مواهب في الشعر والتي أشرف عليها الشاعر أشرف قاسم كما تم تنفيذ ورشة مسرح عن حركة الممثل علي الخشبة ولغة الجسد بحضور فريق المسرح.



أقام قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر محاضرة للفنون التشكيلية حيث قامت ولاء فرحات بمجموعة من الأنشطة المتعددة مثل النسيج وتعليم بدايات رسم البورتريه، كما تستمر فعاليات ورشة الإعلام تدريب المخرج والإعلامي محمد ابراهيم بقصر ثقافة ديروط، بالإضافة الى فعاليات ورشة الخبر الصحفي تقديم محمد جلال الشريف، كذلك نظم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر محاضرة التفصيل والخياطة بقاعة نادى المرأة بالقصر حيث تحدثت حفيظه سعد عن كيفية تنفيذ بلوزة واخذ المقاسات وقص القماش، كما تم عرض فيلم وثائقي عن قناة السويس .