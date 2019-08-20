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أخبار العالم

بسبب كشمير.. باكستان تلجأ إلى محكمة العدل الدولية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:47 م
الصراع في كشمير
الصراع في كشمير
رويترز
قالت باكستان اليوم الثلاثاء، إنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر الأمر الذي أثار غضب إسلام آباد.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لتلفزيون آري نيوز: "قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية.. القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار".

يأتي ذلك مع استمرار الخلاف بين كلا من باكستان والهند حول تبعية إقليم كشمير، الذي شهد سلسلة من أعمال العنف خلال الفترة الماضية.

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