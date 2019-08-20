2.8 مليار جنيه لتطوير المناطق الصناعية ومحطات الصرف في قنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم اعتماد 600 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق بالمناطق الصناعية "نجع حمادي – كلاحين قفط" و575 مليون جنيه لتنمية التكتلات الانتاجية و920 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز و 705 ملايين جنيه للتنمية المحلية، وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل خلال الثلاث سنوات المقبلة.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي للمحافظة لمناقشة واعتماد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل 2019/2022 لتنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئيا من قرض البنك الدولي وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية و كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية واعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا.



وأضاف الهجان، أن خطة التنمية المتكاملة لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمحافظة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يعود بالنفع على المواطن القنائى.



وأشار الهجان، إلى أهمية التعاون والتكامل بين جميع مصادر التمويل لتحقيق أقصى استفادة تحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في رفع مستوى الخدمات والمعيشة.