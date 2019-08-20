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تعليم

تكليف ياسر الجندي عميدًا لكلية التربية بجامعة كفر الشيخ

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:51 م
صدى البلد
محمود زيدان
أصدر الدكتور عبد الرازق الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا رقم 1270 لسنة 2019م، بتكليف الدكتور ياسر مصطفى الجندى، بالقيام بمهام عميد كلية التربية للعام الجامعى 2019/2020م، اعتبارًا من 18 أغسطس الجاري، ولحين صدور القرار الجمهورى بتعيين عميدًا للكلية أيهما أقرب.

تخرج الدكتور ياسر الجندي، في كلية التربية جامعة طنطا، عام 1968م، وعين معيدًا بكلية التربية جامعة طنطا، فرع كفر الشيخ، عام 1987م، و مدرسًا مساعدًا عام 1995م، و مدرسًا بكلية التربية عام 1997م.

رُقِي الجندي أستاذًا مساعدًا في قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ عام 2008م، ونال درجة الأستاذية عام 2014م، وعين وكيلًا لكلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث في أغسطس 2015م.

جدير بالذكر أن الدكتور ياسر الجندي، من أبناء قرية أريمون بمحافظة كفر الشيخ، وله العديد من المؤلفات العلمية القيمة التي أثرت المكتبة العربية في أصول التربية.

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