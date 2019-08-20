هواوى تكذب صحيفة أمريكية وتؤكد: نحترم خصوصية العملاء

أعلنت شركة هواوي رفضها بشدة مزاعم وول ستريت جورنال حول أعمالها في الجزائر، وأوغندا وزامبيا، وتعلن بأنها ادعاءات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة.



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد كشفت فى تقرير لها أن هناك فنيين يعملون لصالح شركة هواوي ساعدوا أعضاء حكومات بدول إفريقية في التجسس على معارضين سياسيين.



وأكدت هواوي أن القواعد الرئيسية التي تحكم سلوك العمل الخاصة بها تمنع موظفي الشركة منعا باتا من القيام بأي نشاط يخترق خصوصية العملاء أو يعرض بياناتهم للخطر أو ينتهك أي قوانين.



وشددت هواوي أنها تمتثل للقوانين المحلية وتلتزم بالقواعد الخاصة بأية سوق تعمل بها الشركة، وستدافع هواوي عن سمعتها بقوة أمام الشائعات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة