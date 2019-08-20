الصور الأولى لـ حريق ضخم في قاعدة جوية بالعراق

اندلع حريق ضخم في قاعدة جوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان قوله إنه توجه إلى صلاح الدين على خلفية ما حدث في القاعدة الجوية.



وقال بوهان "توجهت من بغداد إلى مكان حادث انفجار كدس العتاد داخل مقر تابع للحشد ملاصق لقاعدة بلد الجوية".



وأضاف أنه "بأمر من وزير الداخلية تم إرسال تعزيزات إلى قضاء بلد من الدفاع المدني".



وكان مصدر أمني قد أفاد، اليوم الثلاثاء، باندلاع النيران في قاعدة البكر الجوية في صلاح الدين.



ومن جانبها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن تساقط المقذوفات يعود إلى انفجارها بعد الحريق الهائل في مخازن ميليشيات الحشد الشعبي.

