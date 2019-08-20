أسرة القديس توما الإكويني تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها .. صور

تحتفل أسرة القديس توما الإكويني بمرور ١٠ سنوات على تأسيسها، 7 سبتمبر المقبل.



تأسست الأسرة في السابع من سبتمبر عام ٢٠٠٩، حيث كان الأب ملاك سامي هو أول راع لأسرة القديس توما الإكويني، والذي تبني فكرتها وقام بدعمها حتي خرجت إلي النور.



يذكر أن أسرة القديس توما كانت قد تأسست عندما كان صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر مطرانا لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك في ذلك الوقت.



ويقوم حاليا صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بدعم أسرة القديس توما، كما يصلي من أجلها.