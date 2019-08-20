ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسرة القديس توما الإكويني تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها .. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:44 م
صدى البلد
سامح سلام
تحتفل أسرة القديس توما الإكويني بمرور ١٠ سنوات على تأسيسها، 7 سبتمبر المقبل.

تأسست الأسرة في السابع من سبتمبر عام ٢٠٠٩، حيث كان الأب ملاك سامي هو أول راع لأسرة القديس توما الإكويني، والذي تبني فكرتها وقام بدعمها حتي خرجت إلي النور.

يذكر أن أسرة القديس توما كانت قد تأسست عندما كان صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر مطرانا لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك في ذلك الوقت.

ويقوم حاليا صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بدعم أسرة القديس توما، كما يصلي من أجلها.
أسرة القديس توما الإكويني تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها .. صور
أسرة القديس توما الإكويني تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها .. صور
أسرة القديس توما الإكويني تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يهنئ مطران بيروت الجديد

سفير الفاتيكان بالقاهرة يزور الأقصر وأسوان

الأنبا إبراهيم إسحق يصل إلى الهند في زيارة للكنيسة الكاثوليكية

ختام مؤتمر لجنة الشباب بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.. صور

بطريرك الكاثوليك يستقبل أمين سر المجمع الفاتيكاني ومؤسس رسل السلام بإسبانيا

تستمر حتى الثلاثاء.. بطريرك الكاثوليك يبدأ زيارة رعوية لمحافظة المنيا

ترشيحاتنا

احذر.. الحلاوة الطحينية البيضاء فيها سم قاتل

فيديوجراف| مدرب الأهلي الجديد بديل لاسارتي.. 6 مرشحين لتدريب الفريق الأحمر

شاهد.. وفاء عامر فى الساحل بـ "تشوى لحم"

15 سببا ستجعلك تتناول عصير الليمون والنعناع

شهامة أطباء .. أنقذوا رضيعة فور ولادتها بعد توقفها عن التنفس .. شاهد ماذا حدث

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة: كنت مفلس وعاوز أسرق تليفونه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير