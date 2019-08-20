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رياضة

طارق سليمان يجهّز حارس الاهلى .. وجلسة طبية مع سعد سمير

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:23 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
واصل شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته المنفردة قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، فيما واصل سعد سمير ومحمد محمود أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وعقد خالد محمود، طبيب الفريق، جلسة مع سعد سمير للاطمئنان على حالته، والتعرف على سير برنامجه التأهيلي.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش تحت إشراف محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، استعدادًا لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

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