شاهد .. سارة درزاوي تهنئ إسراء عبد الفتاح بعيد ميلادها

نشرت الفنانة سارة درزاوى صورة تجمعها بالفنانة إسراء عبدالفتاح تهنئها بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلقت سارة درزاوى على الصورة: قائلة "كل سنة وانتي من أحلى حلويات الناس .. ربنا يكتب لك الخير و يعملك كل اللي نفسك فيه يا اسو يا روحي ...

و على فكرة احنا لازم نتصور كتير .. يا اما تجيبي الصور اللي رهناها عندك بقي".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:



كل سنة وهي طيبة.

احلى اخوات .

والله انتوا زي العسل .