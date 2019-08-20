ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:47 م
عمرو الجناينى
عمرو الجناينى
القسم الرياضى
تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم بموافقة الفيفا على تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.

وحضرت لجنة الاتحاد الدولى إلى القاهرة منذ أسبوعين واجتمعت بوزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات المرشحة للتواجد داخل اللجنة.

وكان المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق قد تقدم باستقالته من منصبه مع مجلس الإدارة بعد الخروج المهين من بطولة الأمم الأفريقية.

وتضم اللجنة التى ستتولى إدارة اتحاد الكرة عمرو الجناينى رئيسا والدكتور جمال محمد على نائبا ومحمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق .

وفوجئ الجميع بترشيح الدكتور جمال محمد على لمنصب النائب.
الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب
الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار رياضي: حالة وحيدة تسمح بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

الأندية ترحب بتعيين " خليفة " عصام عبدالفتاح فى لجنة الحكام

مستشار لوائح رياضية يكشف قانونية تعيين الفيفا لجنة لإدارة اتحاد كرة القدم

اللجنة المؤقتة في الطريق.. 7 مرشحين بارزين لقيادة اتحاد الكرة بعد العيد

ترشيحاتنا

قذاف الدم يكشف المستور: أردوغان حصل على 30 مليار دولار من القذافي

المالية تفجر مفاجأة حول حقيقة فرض ضرائب على فيس بوك.. فيديو

الفريق أولا.. تصريح صادم لـ محمد صلاح بشأن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

فهمت حاجات مهمة داخل الأهلي .. رسالة وداع مؤثرة من ناصر ماهر بعد انضمامه لـ سموحة

يسترد بعض خسائره.. سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى فى 30 يوما

5 عناصر .. سر نجاح خلطة رضوى الشربينى فى برنامج "هى وبس"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير