الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم بموافقة الفيفا على تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.



وحضرت لجنة الاتحاد الدولى إلى القاهرة منذ أسبوعين واجتمعت بوزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات المرشحة للتواجد داخل اللجنة.



وكان المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق قد تقدم باستقالته من منصبه مع مجلس الإدارة بعد الخروج المهين من بطولة الأمم الأفريقية.



وتضم اللجنة التى ستتولى إدارة اتحاد الكرة عمرو الجناينى رئيسا والدكتور جمال محمد على نائبا ومحمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق .



وفوجئ الجميع بترشيح الدكتور جمال محمد على لمنصب النائب.