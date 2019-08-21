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الأوقاف: الإخوان أزالوا 35 مسجدا بطريق الخطاطبة عام 2012

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:01 ص
الدكتور جابر طايع
الدكتور جابر طايع
البهي عمرو
قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن القنوات الإخوانية تدعو للهدم، أن تلك الجماعة الإرهابية أغلقت 1500 مسجد في فترة توليها السلطة في مصر.

وأضاف طايع في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن الإخوان أزالت أكثر 35 مسجدا في طريق الخطاطبة من الجيزة لـ المنوفية فى عام 2012 ولم نسمع بأي ضجة عليها.

وتابع أن هناك 14 مسجدا تشرف على بنائها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على أحدث طراز معماري.

وهناك 1000 مسجد يتم بناؤه سنويا بالجهود الذاتية ويدخل الخدمة، أن الدولة سباقة في بناء المساجد، وليس هدمها.

وكشف أنه فى عهد الإخوان كان هناك 3500 مسجد مغلق.

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