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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 - 8 -2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:44 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
آيات أحمد
درجات الحرارة اليوم الأربعاء، 21 - 8 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

درجات الحرارة اليوم، الأربعاء، حسب توقعات الأرصاد الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، 21 -8-2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 36
شبين الكوم 24 35
طنطا 24 34
دمنهور 25 32
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 30
مطروح 22 30
السلوم 22 31
سيوة 24 37
بورسعيد 25 31
دمياط 24 31
الزقازيق 24 36
الاسماعيلية 22 36
السويس 25 36
العريش 22 33
رفح 22 32
رأس سدر 25 36
نخل 17 35
نويبع 28 37
طابا 26 34
كاترين 18 32
الطور 27 38
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 27 38
مرسى علم 28 35
الفيوم 26 37
بنى سويف 25 36
المنيا 22 37
أسيوط 24 37
سوهاج 25 38
قنا 26 38
الأقصر 26 40
أسوان 29 42
أبوسمبل 31 41
الوادى الجديد 24 40
شلاتين 28 37
ابو رماد 27 37
حلايب 29 35
رأس حدربة 27 34

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