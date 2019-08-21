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شاهد.. تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:31 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
آيات أحمد
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مع الإعلامية فرح طه، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وتقوية عضلات الكتف.

وقال الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد"، المقدم على شاشة "صدى البلد"، الأربعاء، إن هذه التمارين من الممكن ممارستها في مكان واسع أو المنزل ولا تحتاج إلى الذهاب لصالة "الجيم".

وأضاف الكابتن حسام أبو هاشم أن تلك التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، المخصص للجزء الأسفل من الجسم، وتعمل على شد الجسم والبطن، فضلًا عن بناء العضلات.

وأوضح الكابتن حسام أبو هاشم أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف.

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