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اقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:34 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
آية الجارحي
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، شهد استقرارا نسبيا اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 في عدد من البنوك العاملة في مصر، بعد أن فقد 130 قرشًا من قيمته منذ بداية العام الحالي، حيث كان سعره مطلع العام 17.82 قرش للشراء، و17.92 قرش للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك 

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنوك: "عودة، المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، البركة، المصرف المتحد، قناة السويس، كريدي أجريكول 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي اليوناني 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع..

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل ١٦,٥٣ جنيه للشراء، ١٦,٦٣ جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية مسجلا ١٦,٥٣ للشراء ، ١٦,٦٣جنيه للبيع..

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي 16.54 جنيه للشراء و 16.64 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبو ظبي الاسلامي 16.56 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك عودة 16.55 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع


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