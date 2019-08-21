حكم الصلاة ببناطيل مقطعة ؟ الإفتاء ترد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كان يرتدي هذا البنطلون ووقف ليصلى به إذا كان يظهر محل عورته فلا يجوز الصلاة به.



وأضاف شلبي، فى فتوى مسجله له، عبر موقع اليوتيوب، ( ما حكم الصلاة ببنطال به ثقب صغير فوق الركبة؟)، أنه مطلوب من المصلي أن يستر عورته من السُرة إلى الركبتين ولو كان هناك قطع فى الملابس وكانت العورة أو جزء من الجسم مكشوف فالصلاة غير صحيحة .



وأشار إلى أنه لو كان هناك قطع فى الملابس وتحته ملابس أخرى وكان الجسد غير مكشوف فالصلاة صحيحة ولا حرج فى ذلك لأن العورة مستورة.



وتابع: أنه إذا كان هذا الثقب يترتب عليه كشف جزء من الجسم حتى ولو كان يسيرًا جدًا فالصلاة فيه غير صحيحة.