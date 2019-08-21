أكثر شركة أرباحا في العالم.. كل ما تحتاج معرفته للتسويق على تطبيق تيك توك

شهدت منصة مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك "TikTok"، ارتفاعا ملحوظا مؤخرا منذ دخولها سوق الولايات المتحدة العام الماضي.



يضم التطبيق حوالي 1.2 مليار عملية تثبيت عالمية، و500 مليون مستخدم نشط، متجاوزًا بهذا العدد مستخدمي المنصات الأخرى مثل Twitter وLinkedIn وSnapchat.



ووفقا لما ذكرته شبكة "forbes" الأمريكية، فإن منصة تيك توك TikTok لديها القدرة على جذب انتباه أكبر فئة استهلاكية على مستوى العالم، والتى جعلتها الشركة الأكثر قيمة في العالم بأرباح وصلت لـ 75 مليار دولار.



ونستعرض لك أشياء تحتاج معرفتها عن النظام الأساسي للمنصة إذا كنت ترغب في التسويق من خلالها.



1. لم يعد للأطفال فقط

لدى تطبيق تيك توك "TikTok" أكبر قاعدة مستخدمين من المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، فهو يضم حوالي ثلثي المستخدمين في جميع أنحاء العالم من بين جميع شبكات التواصل الاجتماعي الشائعة، ولكن النمو المتزايد للتطبيق في الفترة الأخيرة جعل عددًا من المستخدمين البالغين يتواجدون على المنصة، ويجب أن يكون ذلك علامة مشجعة للعلامات التجارية والمسوقين للتسويق على المنصة.



2. الكوميديا تنتشر على المنصة

على الرغم من أن الموسيقى الأداة الرئيسية لتطبيق TikTok"، فإن المنصة لم تعد مقتصرة على المحتوى المتعلق بالموسيقى، لقد حول عدد المستخدمين الكبير المنصة إلى مجموعة كبيرة من الفيديوهات الكوميدية، وهى من أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على التطبيق، ومن وجهة نظر التسويق يمكن أن تكون الفكاهة مفيدة عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المستهلكين على المستوى العاطفي.



3. الإبداع سمة المنصة

لم يكن إنشاء المحتوى سهلًا ولكن بفضل مجموعة أدوات تحرير الفيديو الرائعة من تيك توك، لقد أزال التطبيق جميع الحواجز التي تمنع الناس من التعبير عن أنفسهم بشكل فعال، ولم تعد المهارات الفنية تحدد نجاح المحتوى، على عكس يوتيوب الذي يتطلب برامج ومهارات كثيرة لإنشاء محتوي الفيديو، ويبدو أن محتوى الفيديو الذي يتم إنتاجه بسهولة هو مستقبل الوسائط التفاعلية.



4. نافذة على ثقافة الشباب

الوصول إلى الشباب يعني التحرك بخطى التغيير للمسوقين، ويمكن أن تكون منصة تيك توك واحدة من أكثر الطرق فعالية للتواصل معهم حتى الآن، بكل بساطة ستصبح تصرفات التيك توكرز TikTokers اليوم هي العملية السائدة في الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة.