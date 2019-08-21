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مايك بومبيو: سنتحرك ضد إيران في هذه الحالة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:53 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وأضاف مايك بومبيو للصحفيين: "أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة".

وأوضح مايك بومبيو: "إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك".

وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.

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