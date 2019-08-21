فيديوجراف| عودة بي اوت كيو - BeoutQ التردد الجديد

عودة بي اوت كيو - BeoutQ، أصبحت وشيكة، بعد أن استمر توقف بث قنوات بي اوت كيو لمدة تزيد عن 10 أيام.



توقف بي اوت كيو كان بمثابة الصدمة لعشاق كرة القدم، خاصة بعد ان نجحت القناة في كسر الحصار الذي فرضته بي ان سبورت على البطولات القارية والعالمية.



إلا أن مدير موقع بي اوت كيو ، نشر بيان تحدث فيه عن عودة بي اوت كيو قريبا، كما نشر تردد بي اوت كيو الجديد، نافيا توقف بي اوت كيو نهائيا عن البث.



من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل عودة بي اوت كيو ، وتردد بي اوت كيو الجديد على قمر بدر.