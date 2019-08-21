ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للمجلس السيادي السوداني

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:13 ص
الفريق أول عبد الفتاح
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
قسم الخارجي
أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، اليمين كرئيسا لمجلس السيادة في السودان.

وكان المجلس العسكري بالسودان أعلن، اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس السيادي سيؤدي اليمين في الساعة الحادية عشرة في القصر الجمهوري.

وجاء في بيان المجلس العسكري أن رئيس المجلس السيادي سيحلف اليمين في الساعة الحادية عشرة بالقصر الجمهوري، على أن يؤدي باقي أعضاء المجلس السيادي اليمين في الساعة الواحدة بعد الظهر، ويؤدي رئيس الوزراء اليمين في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم، وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو الغيط يزور السودان غدا.. ويبحث مع البرهان تطورات أوضاع الخرطوم

تفاهمات وتشاور.. رئيس الانتقالي السوداني يلتقي وفدا من الحرية والتغيير

إتمام استعدادات الاحتفال بـ فرح السودان غدا

احتفالات شعبية تعم السودان ابتهاجا بتوقيع اتفاق السلطة الانتقالية

المعارضة السودانية تعلن أسماء مرشحيها للمجلس السيادي

السودان.. اجتماع طارئ بين المجلس العسكري والمعارضة لتشكيل المجلس السيادي

ترشيحاتنا

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

الانتهاء من تصميمات القطار المكهرب يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

متجردًا من مشاعر الإنسانية.. أب يحاول إلقاء ابنته الرضيعة من النافذة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور