بوز البطة.. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مي سليم صورة سيلفي جديدة لها على حسابها بموقع الصور "انستجرام" من داخل عربيتها.



وظهرت مي سليم في الصورة السيلفي ببوز البطة، بإطلالة جذابة، مرتدية كت، ووضعت مكياجا خفيفا على وجهها مع احمر شفاه، وأسدلت شعرها على كتفيها.



ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الاكسسورات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة مميزة، وغير متكلفة.



ولقيت صورة مي سليم ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ماشاء الله عسل" و"قمر".

