تحصين مليون و 75 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور بالشرقية

أصدر الدكتور "أشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية تعليمات مشددة بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض و العمل على زيادة إنتاجيتها .



وأشار إلى أنه قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى و المدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين .



وأضاف أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليه 2019 م بتحصين مليون و 75 ألفا و 133 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة من خلال لجان التحصين بالقرى والمدن بالحضانات "مزارع الدواجن" 39 حضانة أو بالمنازل 13 ألفا و 320 منزلا.



وشدد على أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.