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محافظات

تحصين مليون و 75 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور بالشرقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:02 م
تحصين مليون و 75
تحصين مليون و 75 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بالشرقية
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور "أشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية تعليمات مشددة بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض و العمل على زيادة إنتاجيتها .

وأشار إلى أنه قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى و المدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين .

وأضاف أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليه 2019 م بتحصين مليون و 75 ألفا و 133 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة من خلال لجان التحصين بالقرى والمدن بالحضانات "مزارع الدواجن" 39 حضانة أو بالمنازل 13 ألفا و 320 منزلا.

وشدد على أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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