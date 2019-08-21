تحصين مليون و 75 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور بالشرقية

أصدر الدكتور "أشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية تعليمات مشددة بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض و العمل على زيادة إنتاجيتها .
وأشار إلى أنه قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى و المدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين .
وأضاف أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليه 2019 م بتحصين مليون و 75 ألفا و 133 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة من خلال لجان التحصين بالقرى والمدن بالحضانات "مزارع الدواجن" 39 حضانة أو بالمنازل 13 ألفا و 320 منزلا.
وشدد على أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.
وأشار إلى أنه قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى و المدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين .
وأضاف أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليه 2019 م بتحصين مليون و 75 ألفا و 133 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة من خلال لجان التحصين بالقرى والمدن بالحضانات "مزارع الدواجن" 39 حضانة أو بالمنازل 13 ألفا و 320 منزلا.
وشدد على أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.