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عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام خلفا لـ أحمد سليم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:56 م
المجلس الاعلى لتنظيم
المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اختيار عصام فرج، أمينا عام المجلس خلفا ل أحمد سليم المقبوض عليه في قضية رشوة.

وعقد المجلس اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، لمناقشة ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه في قضية رشوة وقرر إعفاء أحمد سليم.

وقال مكرم محمد أحمد إنه تم اختيار عصام فرج واستقالته من الوطنية للصحافة لعدم تعارض المصالح.

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