السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ مشروعات الانتقال للعاصمة الإدارية



كما وجه بتأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزًا معلوماتيًا متطورًا يربط بين مؤسسات الدولة وفق أحدث النظم المطبقة عالميًا.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة الي العاصمة الادارية الجديدة.وأضاف راضي أن الرئيس السيسي وجه باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.