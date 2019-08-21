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السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ مشروعات الانتقال للعاصمة الإدارية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة الي العاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي وجه باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما وجه بتأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزًا معلوماتيًا متطورًا يربط بين مؤسسات الدولة وفق أحدث النظم المطبقة عالميًا.

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