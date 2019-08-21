ادفع 10% والباقي على 3 سنوات.. تيسيرات في إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بـ جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، عن تعيين اللواء طلعت العناني،رئيسا لمدينة سانت كاترين،وطالبه بضرورة حل كل العقبات التي تواجه المدينة خاصة وأنها ستشهد احتفالية "هنا نصلي معا" بدءا من ١٠ أكتوبر وحتى ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ .



كما اعلن عن تعيين فؤاد عبد العظيم، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة سابقا، منسقا لاعمال المجتمع المدني بجنوب سيناء.



وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال منها رصف الطرق خاصة الطريق من المطار وحتى مدخل سانت كاترين.



جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي رقم " ٨" التي ترأسها المحافظ بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، لمناقشة استعدادات سانت كاترين لانعقاد احتفالية "هنا نصلي معا" والمشروعات التي تقام علي أرض المحافظة.



وخلال الجلسة قام المحافظ بالاتصال تليفونيا بوزير الموارد المائية لمناقشة تشغيل بئر جديد للمياه بمنطقة وادي السعال التابعة لسانت كاترين لإنهاء أزمة نقص المياه في سانت كاترين وزيادة طاقتها من ٤٠٠ متر مكعب مياه إلي أكثر من ذلك.



وطالب المحافظ رؤساء المدن بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأراضي لواضعي اليد عليها وحث المواطنين علي سداد ١٠٪ من قيمة الأرض بدلا من ٢٥ ٪ وسداد باقي المبلغ علي ٣ سنوات.



وأكد المحافظ أن المحافظة أنهت إجراءات تقنين قطعتي أرض بمدينة ابورديس، مضيفا أننا حصلنا علي ٨ منح دراسية من مختلف الجامعات الخاصة لإلحاق أبناء المحافظة بها وتم تسجيل ٩١ طالبا من الطلاب الحاصلين علي مجموع يتجاوز الـ ٩٦ ٪ .



كما ناقش المحافظ مقترح نقل طلاب المرحلة الاعدادية بمدرسة الأمل الرسمية للغات إلي مدرسة الأهرام الرسمية للغات التابعتين لادارة طور سيناء التعليميه لنظرا لانه يتم تجهيز مدرسة الامل بتجهيزات تخدم منظومة التعليم الجديدة للمرحلة الثانوية " غرفة آي تي " .



كما ناقش المحافظ دراسة تخصيص قطعة أرض بمساحه ١٥ ألف مترا مربعا بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مدرسة للتعليم الفني الفندقي.