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فن

بعد أنباء الحمل.. شيرين عبد الوهاب مع زوجها في حمام السباحة.. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:24 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيها مع زوجها الفنان حسام حبيب، داخل حمام السباحة.

وبدت شيرين عبد الوهاب في الصورة بوجه ممتلئ، الذي لم يظهر سواه في الصورة وغطى الماء باقي جسمها، وهو ما يدل على أنها اكتسبت وزنا إضافيا، ما جعل النشطاء يتكهنون بأنها في أشهر الحمل الأولى.

يأتي ذلك بعدما، انتشرت خلال الفترة الماضية، صورة لـ شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب خلال تواجدهما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت ببطن منتفخ وسط شكوك حول حملها.

وسبّب ذلك تفسير بعض رواد السوشيال ميديا غياب شيرين عبد الوهاب عن الساحة الغنائية بأن الأمر قد يكون مرتبطا بحملها، بالإضافة إلى ظهور حسام حبيب في إحدى الصور أثناء الاحتفال بعيد ميلاده وهو ممسك ببطنها ليفسر جمهور المطربة أنهما في انتظار طفلهما الأول، خاصة مع ظهور انتفاخ في وجهها وجسدها وسفرها المفاجئ إلى الولايات المتحدة التي اعتاد كثير من النجوم الولادة فيها.
بعد أنباء الحمل.. شيرين عبد الوهاب مع زوجها في حمام السباحة.. صور

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