شاهد.. ضبط أول معامل لتصنيع مخدر الايس بالإسكندرية والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين – اثنين يحملان جنسية إحدى الدول العربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التأثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه ، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة - الإسكندرية) ، وترويجه على عملائهم بمختلف المحافظات مستغلين فى ذلك ندرة ذلك المخدر بسوق الإتجار غير المشروع وكذا الضربات الأمنية المتتالية والتى حالت دون جلبه وتهريبه من خارج البلاد ، وسعيهم إغراق البلاد منه بالاستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى.



أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كل من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يستخدم بطاقة رقم قومى "مزورة" مدون بها صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والمقاولات العامة، مدون بها أنه مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وحاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، محكوم عليه فى قضيتين "تبديد"، وعاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج ، سبق اتهامه فى قضيتين "سلاح - أموال عامة"، وعاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج ، سبق اتهامه فى قضية "سلاح".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط ثلاثة منهم حال تواجدهم بمعمل لتجهيز المخدر كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وتم ضبط الإثنين الآخرين حال تواجدهما بدائرة القسم .



أسفرت عمليات التفيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس (الجاف – الخام مُعد للتجفيف ) وزنت (72,650) إثنان وسبعون كيلو وستمائة وخمسون جرام، و2 طبنجة، و2 خزينة طبنجة - و45 طلقة عيار 9 مم، وطبنجة صوت - و7 طلقات صوت، ومبلغ مالى قدره (152,800) مائة وإثنان وخسمون ألف وثمانمائة جنيه، و12 هاتف محمول ، و5 ميزان حساس، و3 سيارات "ملاكى".



كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية، والأوانى والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الأيس.



بإستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهمين تبين قيام عناصر التشكيل بإعداد وتجهيز معمل آخر بمحافظة الإسكندرية لتصنيع وإنتاج كميات كبيرة لذات المخدر داخل (فيلا) كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية.. تنسيقًا وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم تفتيش الفيلا وعثر على المضبوطات التالية، كمية من مخدر الآيس (الجاف- الخام مُعد للتجفيف) وزنت (22) إثنان وعشرون كيلو جرام، وطبنجة معدلة عيار 9مم بالخزينة الخاصة بها، و47 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، ومبلغ مالى قدره (1.132,800) مليون ومائة وإثنان وثلاثون ألف وثمانمائة جنيه ، و4 ميزان حساس، وسيارات "ملاكى".



كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية ، والأوانى والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الأيس.



بلغ إجمالى ما تم ضبطه من مخدر الآيس ( 94,650 أربعة وتسعون كيلو وستمائة وخمسون جرام )، وقدرت التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى (200,000,000) مائتان مليون جنيه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الإتجار غير المشروع دعمًا للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع .