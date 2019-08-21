صلاح الدين خيري يحصد فضية التايكوندو تحت 87 كجم

أضاف المصري صلاح الدين خيري ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.



وتوج اللاعب بالميدالية الفضية في وزن تحت 87 كجم، بمنافسات التايكوندو والمقامة بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.



وواجه صلاح الدين في المباراة النهائية، لاعب كوت ديفوار سايدو جباني وتحقق الفوز لصالح لاعب كوت ديفوار في النهاية بنتيجة 11-3.



