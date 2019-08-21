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رياضة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه الإنتاج الحربي وديا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:52 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
يخوض في الرابعة والنصف مساء غد الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربي، في إطار خطة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الفريق خاض مباراة ودية قوية أمام فريق انبي على ملعب بتروسبورت، انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد عن طريق الظهير الأيسر محمد جمال.

ويكثف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان عدد المباريات الودية التي يخوضها في تلك الفترة، وذلك للوصول إلى قمة الانسجام بين اللاعبين، لا سيما وأن الفريق أبرم عددا من الصفقات المميزة هذا الموسم.

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