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أضرار نقص فيتامين د.. أطعمة يجب تناولها باستمرار

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:41 م
فيتامين د
فيتامين د
آية التيجي
أثبت مجموعة من الباحثين في دراسة أجريت مؤخرا في جامعة برمنغهام، إن اضافة فيتامين د في وجباتنا الغذائية من شأنه ان يقلل خطر التعرض لمشاكل صحية خطيرة، مثل ضعف العضلات، والإصابة بالفشل الكلوي.

وقال الباحثون المشرفون على الدراسة إن الحصول على فيتامين د من خلال الطعام، يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإصابة بالأمراض بمقدار الربع تقريبا. ومن المعروف أن فيتامين (د) يقوي العظام والعضلات، ويحمي أيضًا من التهابات الجهاز التنفسي ويعزز الإدراك، ويقلل من فرصة الوفاة من الاصابة بالسرطان.

فيما يعاني واحد من كل خمسة بالغين بريطانيين وطفل واحد من بين كل ستة أطفال من نقص في الفيتامينات، وذلك لعدم احتواء وجباتنا الغذائية العصرية على فيتامين د الكافي لتعويض الجسم بما يحتاجه.

ويزيد نسبة فيتامين د في الجسم خلال فصلي الربيع والصيف، حيث يصنع الجلد فيتامين (د) عندما يتعرض لأشعة الشمس، لكن في فصلي الخريف والشتاء، لا يحصل الجسم على القدر الكافي من فيتامين د.

يمكنهم الحصول على فيتامين د عن طريق تناول الكبد والبيض واللحوم الحمراء والكثير من الأسماك الزيتية، ولكن لا يمكن الحصول عليه من تناول الأطعمة السريعة وغير الصحية، وهو ما يتسبب في اصابة ملايين الأشخاص بنقص الفيتامينات.

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