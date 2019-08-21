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فن

خالد عليش معلقاً على أغنية عمرو دياب يوم تلات: الثلاثاء بتاعنا كله بؤس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:26 م
صدى البلد
إيمان طلعت
علق الإذاعي خالد عليش، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على اغنية عمرو دياب يوم تلات. 

وقال خالد عليش: ‫"بالمنطق والتحليل لأغنية يوم تلات هي تجديد لعمرو دياب وتحدي انه يعمل شكل جديد". 

وأضاف أن "هناك تفاصيل في الأغنية، وهى أن عمرو قعد مع ٣ بنات مرة واحدة و بالصدفة كان يوم تلات واحدة بيضا وواحدة سمرا وواحدة واضح انها مش حلوة اوي بس روحها حلوة وفتفتو الفتافيت وما وضحش ايه هي الفتافيت او عبارة عن ايه، وقعدوا يغنوا وكان في عود ‬والدنيا ليل والصبح طلع عليهم وواحدة واحدة كانت عليه بتميل وعزموه على الغدا هما التلاتة وفتفتو الفتافيت تاني وماوضحش هل هي نفس الفتافيت ولا فتافيت تانية".

وتابع، "وكل ده كان يوم تلات وانت التلات بتاعك تلات كله بؤس اما بتقابل خطيبتك بعد الشغل وانت اللي بتعزمها على ماك جامعة الدول ومبتحاسبش على ازازة المياه الصغيرة". 

وأكمل: "الخلاصة انت كحيان يا محمد #صباح_الكنافة".

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