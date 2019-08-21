قريت في عينيه الغدر.. لاعب اليد: مدير المنتخب حاول حلاقة شعري وأتلفه بالكامل

قال لاعب كرة اليد بالمنتخب المصري، عبد الرحمن حميد، إنه أراد حلاقة وتصفيف شعرة خلال وجودهم في "مقدونيا"، حيث فكر في الذهاب لأحد محال تصفيف الشعر في "مقدونيا"، لكن الكابتن "حسين زكي" مدير المنتخب عرض عليه إجراء تلك العملية بنفسه، حيث يمتلك فكرة عن حلاقة وتصفيف الشعر.





وتابع، "حميد" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية "مني الشاذلي" في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن كابتن "زكي" قام بإتلاف شعره، حيث فوجئ بشوية كامل لتصفيفه شعره، ما دفعه للذهاب لأحد محال "الحلاقة" لإعادة هندامها، قائلا "قريب في عنين كابتن زكي الغدر من الاول".



