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قريت في عينيه الغدر.. لاعب اليد: مدير المنتخب حاول حلاقة شعري وأتلفه بالكامل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:36 م
لاعب كرة اليد بالمنتخب
لاعب كرة اليد بالمنتخب المصري، عبد الرحمن حوميد
خالد محيي الدين
قال لاعب كرة اليد بالمنتخب المصري، عبد الرحمن حميد، إنه أراد حلاقة وتصفيف شعرة خلال وجودهم في "مقدونيا"، حيث فكر في الذهاب لأحد محال تصفيف الشعر في "مقدونيا"، لكن الكابتن "حسين زكي" مدير المنتخب عرض عليه إجراء تلك العملية بنفسه، حيث يمتلك فكرة عن حلاقة وتصفيف الشعر.

وتابع، "حميد" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية "مني الشاذلي" في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن كابتن "زكي" قام بإتلاف شعره، حيث فوجئ بشوية كامل لتصفيفه شعره، ما دفعه للذهاب لأحد محال "الحلاقة" لإعادة هندامها، قائلا "قريب في عنين كابتن زكي الغدر من الاول".

وعقب الكابتن "حسين زكي"، قائلا إنه آراء العبث بـ"حميد" مثلما فعل بأحد زملائه خلال البطولات السابقة، حيث دفع "حميد" بأحد زملائه لحلاقة شعره كاملا خلال استلام الميدالية البرونزية في أسبانيا.

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