تريدين اعداد انواع مختلفة من الاوربة في منزلك وبطرق غير مكلفة، لذا سنقد لكي اليوم طريقة عمل شوربة الكاري الأخضر التايلندي بالدجاج على طريقة الشيف سنان بطرس، وهي أفضل أنواع الحساء التايلاندية.





وقت تحضير حساء الكاري الأخضر التايلندي بالدجاج : ١٥ دقيقة

وقت طبخ حساء الكاري الأخضر التايلندي بالدجاج : ١٥ دقيقة

عدد الوجبات: 4 أفراد





ويمكنك تحضير وصفتنا اللذيذة اليوم من المطبخ التايلندي وهي طريقة عمل حساء الكاري الأخضر التايلاندي بالدجاج، جربيها وتمتعي بمذاقها الخفيف، حيث تعتبر من أسهل وصفات المقبلات على الإطلاق.





طريقة عمل حساء الكاري الأخضر التايلندي بالدجاج





مقادير حساء الكاري الأخضر التايلندي بالدجاج:





4 أوقية نودلز أرز

1 ملعقة كبيرة من زيت الكانولا

½ 1 باوند أوراك دجاج خالية من الجلد والعظام، مقطعة إلى قطع 1 بوصة

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازج حسب الرغبة

3 فصوص ثوم مفروم

1 بصلة، مكعبات

3 ملعقة كبيرة من معجون الكاري الأخضر

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور طازج

½ 2 كوب مرق دجاج

1 (13.5 أونصة) عبوة حليب جوز الهند

3 أكواب من البازلاء

2 بصل أخضر، مقطع شرائح رقيقة

¼ كوب أوراق كزبرة طازجة مفرومة

2 ملعقة كبيرة من عصير ليمون طازج





طريقة عمل حساء الكاري الأخضر التايلندي بالدجاج:





١- اطهي نودلز الأرز وفقًا لتعليمات العبوة. اتركيها جانبًا.





٢- سخني زيت الكانولا في قدر كبير أو مقلاة فرن على نار متوسطة.





٣- تبلي الدجاج بالملح والفلفل حسب الرغبة. أضيفي الدجاج، الثوم و البصل إلى القدر واطهي حتى يصبح لونه ذهبيًا، لمدة 3-5 دقائق.





٤- أضيفي معجون الكاري الأخضر والزنجبيل حتى تفوح رائحة المزيج، لمدة 1 دقيقة.أضيفي مرق الدجاج وحليب جوز الهند.





٥- اتركي المزيج ليغلي. خففي درجة الحرارة واطهي الحساء، مع ترك القدر مكشوفًا، قلبي المزيج من حين لآخر، حتى يثخن قوام الحساء، لمدة 10-15 دقيقة.



