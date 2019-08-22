أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 22 - 8 - 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21 -8-2019، والتي جاءت على النحو التالي:



اسعار الخضار اليوم في مصر



سعر الطماطم: 4 جنيهات

سعر البطاطس: 8 جنيهات

سعر البصل: 10 جنيهات

سعر الخيار: 8 جنيهات

سعر الجزر: 8 جنيهات

سعر الملوخية: 3 جنيهات

سعر الكوسة: 9 جنيهات

سعر الفاصوليا: 30 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



سعر البطيخ: 15 جنيهًا

سعر الكانتلوب: 6 جنيهات

سعر الخوخ: 7 جنيهات

سعر المانجو: 10 جنيهات