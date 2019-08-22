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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 22 - 8 - 2019.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:44 ص
صدى البلد
محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21 -8-2019، والتي جاءت على النحو التالي:

اسعار الخضار اليوم في مصر

سعر الطماطم: 4 جنيهات
سعر البطاطس: 8 جنيهات
سعر البصل: 10 جنيهات
سعر الخيار: 8 جنيهات
سعر الجزر: 8 جنيهات
سعر الملوخية: 3 جنيهات
سعر الكوسة: 9 جنيهات
سعر الفاصوليا: 30 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

سعر البطيخ: 15 جنيهًا
سعر الكانتلوب: 6 جنيهات
سعر الخوخ: 7 جنيهات
سعر المانجو: 10 جنيهات

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