أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 22 - 8 - 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21 -8-2019، والتي جاءت على النحو التالي:
اسعار الخضار اليوم في مصر
سعر الطماطم: 4 جنيهات
سعر البطاطس: 8 جنيهات
سعر البصل: 10 جنيهات
سعر الخيار: 8 جنيهات
سعر الجزر: 8 جنيهات
سعر الملوخية: 3 جنيهات
سعر الكوسة: 9 جنيهات
سعر الفاصوليا: 30 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
سعر البطيخ: 15 جنيهًا
سعر الكانتلوب: 6 جنيهات
سعر الخوخ: 7 جنيهات
سعر المانجو: 10 جنيهات
اسعار الخضار اليوم في مصر
سعر الطماطم: 4 جنيهات
سعر البطاطس: 8 جنيهات
سعر البصل: 10 جنيهات
سعر الخيار: 8 جنيهات
سعر الجزر: 8 جنيهات
سعر الملوخية: 3 جنيهات
سعر الكوسة: 9 جنيهات
سعر الفاصوليا: 30 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
سعر البطيخ: 15 جنيهًا
سعر الكانتلوب: 6 جنيهات
سعر الخوخ: 7 جنيهات
سعر المانجو: 10 جنيهات