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حوادث

القبض على صاحب شركة لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية بالوايلى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:21 ص
ضبط صاحب شركة
ضبط صاحب شركة
كتب محمد صبرى
تمكن الرائد محمد سيد الإتربي رئيس مباحث قسم شرطة الوايلي، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط صاحب مؤسسة للاستثمار والمستلزمات الطبية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبتفتيش مسكنه عثر على 2 خاتم شعار الجمهورية "مطموسين الجهة التابعين لها" "أحدهما ذو شعار صقر قريش الخاص بالجمهورية العربية المتحدة" و36 أكلاشيه (غير لائق، الأمانة العامة، العيادات الخارجية لمستشفى الدمرداش، أسماء أطباء مختلفة) وكمية من المستندات والمحررات الرسمية الخالية من البيانات والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة (شهادات إتمام التعليم الجامعي ومحو الأمية، إعفاء وتأدية الخدمة العسكرية، عقود زواج شرعية، وثائق قيد عائلي، إجازات مرضية وتقارير طبية) "وجميعهم مقلدين"

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات وهم: جهاز كمبيوتر بمشتملاته وإسكنر ألوان وماكينة تغليف وعدسة مكبرة.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على أختام شعار الجمهورية المضبوطة بحوزته إبان أحداث يناير 2011م من أحد تجار الخردة بمنطقة عزبة أبو حشيش ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة " لا يمكنه الإرشاد عنه " وقيامه باصطناع الأكلاشيهات بأحد محال الزنكوغراف الكائنة بميدان العتبة ـ دائرة قسم شرطة الموسكي (جار الإرشاد عنه) وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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