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حوادث

العثور على منشطات جنسية مهربة داخل مخزن أدوية في المعادي "تفاصيل"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:24 ص
منشطات جنسية
منشطات جنسية
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط مسئول عن مخزن أدوية بالمعادي لإدارته المخزن بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات المهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالبلاد بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد (١٢ الف قرص وكبسوله دوائية "مختلفة الأنواع" و١١٥ أمبولا, 4 زجاجات دواء "لعلاج التهابات الأعصاب والتخسيس").

وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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