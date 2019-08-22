بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، وكثافة التشغيل التي تشهدها بعض شركات الطيران تزامنا مع عودة الحجاج وخاصة الخطوط السعودية.



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط تأخرت ساعتين، بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة شركة فلاي ناس 871 المتجهة ابها ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأضافت المصادر، أن رحلات الخطوط السعودية 380 و386 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب كثافة التشغيل التي تشهدها الشركة في نقل الحجاج، كما تأخرت رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 510 المتجهة إلى الكويت ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 314 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لظروف التشغيل.



